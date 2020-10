Speciale infrastrutture: Fraccaro su aerospazio, importanti opportunità di collaborazione tra Italia e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche per lo spazio, Riccardo Fraccaro, ha avuto un incontro virtuale con il ministro greco delle Poste e Telecomunicazioni Antonis Tzortzakakis, competente per le attività spaziali. Lo riferisce un comunicato stampa. Alla riunione, che non si è svolta in presenza a causa delle restrizioni anti Covid, ha partecipato anche il ministro della Governance digitale Kyriakos Pierrakakis. “I rapporti di amicizia tra Grecia e Italia si basano su una solida cooperazione a livello scientifico, culturale e industriale”, afferma il sottosegretario Fraccaro. “Soprattutto nel settore dello spazio – aggiunge – vi sono importanti di collaborazione tra le nostre aziende e l’Agenzia spaziale greca. È quindi importante la comune volontà di consolidare le relazioni tra i nostri due Paesi in questo settore, con la prospettiva di poter firmare un vero e proprio accordo tra Italia e Grecia sulla cooperazione spaziale. Come governo intendiamo continuare a lavorare per valorizzare e rafforzare il ruolo di leadership dell’Italia nel mondo”, conclude Fraccaro. (Com)