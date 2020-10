Speciale energia: Romania, bozza d'accordo con gli Usa per ampliamento centrale nucleare di Cernavoda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa all'Energia Dan Brouillette e il ministro dell'Economia, dell'Energia e dello Sviluppo economico romeno Virgil Popescu hanno concordato su una bozza di accordo intergovernativo per la cooperazione nell'espansione e nella modernizzazione del programma sul nucleare civile in Romania. La bozza di accordo è stata concordata nel corso della visita di Popescu a Washington e, una volta firmato, rappresenterà la base per l'utilizzo delle tecnologie statunitensi per la costruzione dei reattori 3 e 4 nella centrale nucleare di Cernavoda, in Romania. Secondo quanto dichiarato dall'ambasciatore statunitense a Bucarest, Adrian Zuckerman, l'accordo in programma ha un valore di 6,8 miliardi di euro. Questo accordo ha un'importanza ancor più significativa considerando che in precedenza la centrale di Cernavoda prevedeva una partnership con la Cina, annullata nei mesi scorsi dall'operatore che gestisce l'impianto romeno Nuclearelectrica. "L'energia nucleare è cruciale per assicurare forniture di elettricità affidabili alla Romania e l'industria nucleare degli Usa non vede l'ora di fornire la sua esperienza per avanzare in questa importante fonte energetica", ha dichiarato Brouillette sostenendo che questo accordo rafforzerà la cooperazione energetica tra Washington e Bucarest, così come la sicurezza delle forniture in entrambe le nazioni. Anche il ministro Popescu ha parlato di un "passo enorme" nello sviluppo di "una partnership strategica con gli Stati Uniti d'America". (Rob)