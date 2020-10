Speciale energia: Ad saudita Aramco, il peggio è passato, malgrado possibilità nuova ondata Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amin Nasser, presidente e amministratore delegato del colosso energetico saudita Aramco, prevede un miglioramento nel mercato petrolifero globale dopo le difficoltà causate dalla pandemia Covid-19. In un'intervista Nasser ha sottolineato che gli eventi degli ultimi sei mesi - quando la domanda di petrolio è stata gravemente colpita dal blocco economico mondiale - sono stati diversi da qualsiasi altra flessione ciclica nei mercati del greggio. "È completamente diverso. La mia generazione non ha visto niente di simile. Non credo che il mondo abbia visto niente di simile. Se si guarda all'impatto economico e a ciò che è accaduto nel mondo, questo è chiaramente significativo", ha detto. L'Ad di Aramco ha indicato, tuttavia, che vi sono segni di miglioramento. “In questa fase vediamo un andamento positivo della ripresa ma, ovviamente, questo dipende dall'esistenza o meno di un vaccino e da quando sarà disponibile, oltre che dalla eventuale seconda ondata di contagio". "Ci sono buoni segnali e ci aspettiamo di vedere un mercato migliore nel quarto trimestre e nel prossimo anno", ha detto. (Res)