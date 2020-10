Speciale energia: Bielorussia, avviata catena di reazioni in primo reattore centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di reazioni nel reattore della prima unità della centrale nucleare bielorussa (Npp) è stata avviata: l'impianto sta ora operano al livello minimo controllabile. Lo ha annunciato il ministero dell'Energia di Minsk. "In accordo con il programma di costruzione della centrale nucleare bielorussa, una catena di reazioni è stata lanciata con successo nella prima unità; il reattore è stato portato al livello minimo di energia controllabile", si legge in una nota del ministero dell'Energia di Minsk che ribadisce la piena affidabilità delle operazioni. L'impianto viene costruito dalla società Atomstroyexport, una sussidiaria della russa Rosatom. Il completamento dei lavori è previsto per il 2021, con la piena operatività raggiungibile nel 2022. (Rum)