Covid: Di Nicola (M5s), tutelare i giornalisti

- "L'appello di Usigrai, Fnsi e Stampa parlamentare per una maggiore attenzione verso i giornalisti mi trova assolutamente d'accordo. Tutti devono poter lavorare in sicurezza. I contagi da Covid-19 sono aumentati ed è giusto che gli esponenti politici si comportino in modo da garantire le regole che noi tutti ricordiamo ogni giorno ai cittadini". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Vigilanza Rai, Primo Di Nicola, del Movimento 5 Stelle. "Indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento sociale sono la base su cui poggia la prevenzione dei contagi. I giornalisti, gli operatori e tutti gli attori del mondo dell'informazione hanno diritto, come tutti, di poter rispettare queste regole - sottolinea -. In questi mesi abbiamo assistito a scene vergognose, con politici che anziché dare il buon esempio si sono rifiutati di indossare la mascherina. Episodi di questo genere non devono più verificarsi". (Com)