Roma: presidente Municipio VIII, su piscina viale Giustiniano da Raggi solo passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, in una nota dichiara: "Sanno fare solo propaganda. La sindaca ha fatto una comparsata all'impianto sportivo di via Giustiniano Imperatore, piscina comunale al centro di una battaglia legale dovuta a sciatteria amministrativa della Giunta di Virginia Raggi. In una gestione sconsiderata, oggi più di mille utenti attendono dal Comune una risposta su come utilizzare i voucher Covid nel loro impianto di riferimento". "Già la scorsa settimana il consigliere Diario - aggiunge - è venuto a incontrare gli utenti coinvolti senza alcuna soluzione. Venerdì attendevamo Daniele Frongia assessore Sport, politiche giovanili, grandi eventi di Roma in Municipio alla presenza degli iscritti alla piscina e non si è presentato". "E ecco la passerella di Virginia Raggi utile solo per la propaganda, mentre i cittadini rimangono senza servizi e Roma Capitale si sottrae dal suo ruolo. Quegli stessi cittadini hanno consegnato alla Sindaca di Roma una lettera chiara perché si prenda in carico questa responsabilità e il Municipio Roma VIII ha scelto di stare accanto a una richiesta importante che merita un riscontro urgente. Ci aspettiamo altro piuttosto che questa mera passerella", conclude. (Com)