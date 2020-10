Germania: interrotto per coronavirus processo contro la 'ndrangheta a Duesseldorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appena aperto oggi presso il tribunale statale superiore di Duessedlforf, il maxiprocesso a carico di 14 esponenti della 'ndrangheta, accusati di traffico di cocaina e riciclaggio di denaro, è stato interrotto a causa del coronavirus. Come riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, la madre di uno degli imputati è risultata positiva al test per la Sars-Cov2, pertanto l'uomo è stato posto in quarantena. Il procedimento dovrebbe riprendere il 16 ottobre prossimo. Gli accusati devono rispondere di traffico di droga per un totale di 680 chilogrammi di cocaina, costituzione e sostegno di organizzazione criminale straniera, riciclaggio di denaro, frode, evasione fiscale e violazioni della legge sulle armi. In caso di condanna, il massimo della pena per il solo reato di associazione a delinquere è di 15 anni di reclusione. Il processo si celebra formalmente davanti al tribunale di Duisburg, ma per motivi di sicurezza si svolge a Duesseldorf. (segue) (Geb)