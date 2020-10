Germania: interrotto per coronavirus processo contro la 'ndrangheta a Duesseldorf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'origine del procedimento vi è il sequestro di di 80 chilogrammi di cocaina proveniente dalla Guyana, effettuato nel 2015 dalla polizia olandese nel porto di Rotterdam. Il carico era desinato a una società di import-export semisconosciuta in Renania settentrionale-Vestfalia, rivelatasi poi fittizia e utilizzata per il traffico di cocaina in Europa. Da qui, il 5 dicembre 2018, è partita l'operazione “Pollino” contro la 'ndrangheta che, coordinata dall'Ufficio di polizia europeo (Europol) in Italia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, ha portato all'arresto di 94 sospettati. Secondo un pentito della 'ndrangheta, arrestato nel quadro dell'operazione “Pollino”, in nessun altro paese i proventi del traffico di droga possono essere riciclati “così facilmente” come in Germania. La criminalità organizzata calabrese reinveste i guadagni in particolare nell'acquisto o affitto di immobili e li ricicla in ristoranti e gelaterie, utilizzati anche come basi logistiche. (Geb)