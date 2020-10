Aerospazio: sindacato Fo, Airbus si è impegnata a non effettuare licenziamenti in tronco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Airbus si è impegnato a non effettuare dei licenziamenti in tronco. Lo ha detto Dominique Delbois, coordinatore di Force Ouvrière (Fo), il primo sindacato nell'azienda. Oggi la direzione di Airbus e i sindacati firmano un accordo nell'ambito del Piano di salvaguardia dell'impiego (Pse). "È una grande soddisfazione, non ci saranno licenziamenti in tronco. Arriveremo a fine marzo con l'apertura di un'ultima negoziazione che ci permetterà di arrivare a zero licenziamenti obbligati. Abbiamo un impegno della direzione in questo senso", ha detto Delbois. A giugno Airbus aveva annunciato il taglio di 15 mila posti di lavoro, di cui 5 mila solamente in Francia. (Frp)