Spagna: celebrata Festa nazionale tra tensioni governo-Corona e fischi al premier Sanchez

- Per la prima volta dopo decenni la Spagna ha celebrato oggi la Festa nazionale senza la tradizionale parata militare a causa della pandemia del coronavirus, in un clima di estrema tensione politica tra il governo e la Casa reale e con un paese travolto in pieno dalla seconda ondata di contagi. Centinaia di persone si sono radunate fuori dal palazzo reale e hanno accolto al loro arrivo il primo ministro, Pedro Sanchez, ed il vicepremier, Pablo Iglesias, con fischi, insulti e messaggi di sostegno alla monarchia. Il re Felipe VI ha presieduto una sobria e breve cerimonia, senza rilasciare dichiarazioni, nel cortile del palazzo reale dell'Armeria di Madrid che ha avuto il suo culmine nell'omaggio alla bandiera e a tutti coloro che sono stati in prima linea nel lottare contro la pandemia. Erano presenti i principali ministri ed i presidenti della comunità autonome, ad eccezione, come sempre accaduto negli ultimi anni, di quelli dalla Catalogna e dei Paesi Baschi. In un messaggio su Twitter il premier Sanchez ha affermato che questo 12 ottobre "reso diverso dalla pandemia" ricorda al paese la necessità di "andare avanti uniti per il bene comune, con entusiasmo per conquistare il nostro futuro". (segue) (Spm)