Spagna: celebrata Festa nazionale tra tensioni governo-Corona e fischi al premier Sanchez (2)

- La ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, ha ringraziato l'Esercito e gli operatori umanitari per il loro servizio all'estero "nelle missioni di pace e nei luoghi più difficili del pianeta". Un ringraziamento analogo è stato espresso dalla ministra della Difesa, Margarita Robles, che ha tenuto una videoconferenza con tutti i comandanti delle 22 missioni delle Forze Armate dispiegate all'estero per congratularsi con loro "per essere sempre all'altezza della situazione". Nel messaggio di auguri nessun membro del governo ha citato espressamente il re, al contrario dei partiti di opposizione che hanno accusato in molteplici occasioni l'esecutivo di voler mettere in discussione il ruolo della Corona nell'ordinamento spagnolo. "Felice Festa della nazione più antica d'Europa e una delle più importanti del mondo. Che orgoglio poter dire viva la Spagna e, quest'anno più che mai, viva il re", ha twittato il presidente del Partito popolare, Pablo Casado. Toni decisamente più duri quelli del leader della formazione di estrema destra Vox, Santiago Abascal. "Re Felipe VI è il capo della Nazione e la Nazione non permetterà che una banda senz'anima e di corrotti la derubi del suo futuro e del suo desiderio di continuare a dare continuità alla nostra storia. Pedro Sanchez e Pablo Iglesias vogliono mettere fine alla monarchia costituzionale e consumare un ripugnante tradimento alla Corona alla quale devono lealtà", ha attaccato. (segue) (Spm)