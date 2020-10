Spagna: celebrata Festa nazionale tra tensioni governo-Corona e fischi al premier Sanchez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni tra il governo di Pedro Sanchez e la Casa reale hanno raggiunto probabilmente il punto più alto il 25 settembre scorso quando l'esecutivo aveva deciso di escludere il re Felipe VI, per la prima volta nella storia, dalla cerimonia della consegna del documento di accreditamento ai nuovi giudici dell'Accademia giudiziaria di Barcellona provocando un acceso scontro non solo con i partiti politici di opposizione, in particolare il Pp e Vox, ma anche tra l'esecutivo ed il Consiglio generale della magistratura (Cgpj). Una scelta ritenuta da diversi magistrati come una "cessione politica" ai sostenitori dell'indipendenza e un affronto al monarca stesso. I duri e frequenti attacchi alla Corona da parte del principale alleato di governo, Unidas Podemos, che hanno messo in discussione la neutralità del re Felipe, hanno provocato imbarazzo tra i ministri del Partito socialista operaio (Psoe) del primo ministro Sanchez. La ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista rilasciata al quotidiano conservatore "Abc" ha cercato di gettare acqua sul fuoco affermando che nel governo di coalizione "ci sono differenze di vedute sulla Corona", mentre in varie occasioni la ministra degli Esteri, Gonzalez Laya, ha dichiarato di "avere "rispetto per il patto costituzionale e per il capo dello Stato nella figura di sua Maestà il re" ed "ammirazione per il lavoro che svolge". Ieri il movimento "Liberi e Uguali" ha presentato un'iniziativa in difesa del re e della monarchia parlamentare "come parte inscindibile del patto costituzionale". La proposta ha trovato eco in decine di nomi del mondo politico, intellettuale, artistico, imprenditoriale e sociale, legati principalmente all'opposizione: l'ex premier del Pp, Mariano Rajoy la leader di Ciudadanos Inés Arrimadas, l'attuale presidente del Pp Pablo Casado, il leader di Vox, Santiago Abascal, nonché i presidenti della comunità di Madrid, Andalusia e Castiglia-La Mancia, rispettivamente Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno ed Emiliano Garcia Page. (Spm)