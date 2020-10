Roma: Fd'I su Casetta Rossa, regole valgono solo per onesti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Garbatella è dal 1997 governata ininterrottamente dalla sinistra (eccezione fatta per 2 anni scarsi di giunta 5 Stelle dal 2016 al 2018). Uno dei risultati evidenti è l'arroganza di coloro che in nome di un presunto attivismo civico hanno occupato negli anni spazi ed edifici pubblici per poi farseli più o meno 'regolarmente' assegnare dalle varie Istituzioni compiacenti (Municipio, Comune, Regione, Ater)". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, i consiglieri del Municipio VIII Lorenzo Mevi, Maurizio Buonincontro e Franco Federici. "Casetta Rossa rappresenta la punta dell'iceberg di questo 'rivoluzionario' modo di interpretare il rispetto delle leggi e dei regolamenti a cui si associa il centro sociale La Strada, che 'giustamente' ha festeggiato questo fine settimana in piazza D. Sauli i suoi 26 anni 'ribelli' sotto l'ala protettrice dei piccoli e grandi esponenti della sinistra locale - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. La polemica scoppiata questi giorni su Casetta Rossa ci sembra, tra l'altro, anche un modo per aumentare la visibilità e distogliere l'attenzione dai veri problemi del Quartiere (ad es. aree verdi nel totale degrado ed edifici popolari senza la dovuta manutenzione). Noi riteniamo, per parafrasare lo slogan elettorale lanciato dal presidente del Municipio Ciaccheri, che 'Liberare Garbatella' non solo sia possibile ma fortemente auspicabile, per riportare al centro dell'azione politica ed istituzionale l'interesse generale, e non quello ad uso e consumo di alcuni. Pretendiamo - concludono - che chi governa il territorio abbia come obbiettivo quello di soddisfare le legittime aspettative di chi vive realmente nel quartiere. Niente di più e soprattutto niente di meno".(Com)