Imprese: Gelmini (FI), bene Spada, lavorare per sviluppo

- "Vogliamo e dobbiamo immaginare un mondo oltre la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti. Occorre lavorare per costruire, da subito, il futuro, un futuro di crescita e sviluppo per il nostro Paese. E questo bisogna farlo aiutando le imprese e puntando sull'industria. Le parole del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, sono assolutamente condivisibili e - in linea con quanto affermato più di una volta dal presidente di Confindustria Bonomi - richiamano il governo alle proprie responsabilità". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "È il momento delle scelte, del coraggio e della chiarezza. Con l'assistenzialismo e con i sussidi l'Italia non andrà lontano. Servono investimenti, serve occupazione, servono misure shock per rilanciare l'economia. In questo scenario l'Europa deve essere nostra alleata - passando rapidamente dai piani alle azioni -, ma siamo noi a dover attuare tempestivamente le ricette per la ripartenza", conclude l'azzurro.(com)