Usa: Corte suprema, oggi al via le audizioni in Senato di Amy Coney Barrett (3)

- Nella dichiarazione d’apertura delle audizioni non dovrebbero invece trovare spazio le questioni più spinose, in particolare la nota posizione contraria della Barrett alla riforma sanitaria dell’ex presidente Barack Obama e l’eventualità che la giudice si autoricusi nel caso in cui la Corte suprema venga chiamata a pronunciarsi sull’esito delle prossime elezioni. Nel corso di una conferenza stampa ieri a New York, il leader della minoranza democratica in Senato, Charles Schumer, ha commentato così le indiscrezioni di stampa sulla dichiarazione della Barrett: “Nulla in questo testo placa il timore che possa danneggiare la salute dei cittadini statunitensi ribaltando l’Affordable Care Act e la sentenza Roe versus Wade”. “Questa nomina costituisce un serio conflitto d’interessi, (la Barrett) dovrebbe ricusarsi in qualsiasi decisione che riguardi l’Affordable Care Act e le elezioni del 3 novembre”, ha incalzato Schumer. Un altro dei motivi d’interesse delle audizioni di questi quattro giorni sarà la performance di Kamala Harris, membro della commissione Giustizia del Senato, scelta da Biden come sua vice in caso di vittoria il 3 novembre. (segue) (Nys)