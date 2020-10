Usa: Corte suprema, oggi al via le audizioni in Senato di Amy Coney Barrett (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il “New York Times” ricorda in un articolo d’opinione come la Harris sia l’esponente Dem in commissione in grado di condurre le interrogazioni più dure ed efficaci, come dimostrato in occasione delle audizioni dell’ex procuratore generale Jeff Session e dell’attuale William Barr. “Washington Post” sottolinea invece come le audizioni di questa settimana offriranno al presidente Trump e al Partito repubblicano una delle ultime chance a disposizione prima delle elezioni per distogliere l’attenzione dalla pandemia di coronavirus e portarla su un tema politicamente più favorevole, ovvero il consolidamento di una maggioranza conservatrice alla Corte suprema. Tuttavia, è possibile che rimettere in discussione la sentenza “Roe contro Wade” sia controproducente. Proprio in concomitanza con l’inizio delle audizioni in commissione Giustizia, “Abc News” ha pubblicato un sondaggio in collaborazione con “Washington Post” secondo cui ben sei elettori su dieci credono che la Corte suprema debba confermare la sentenza. Solo il 24 per cento vorrebbe che la sentenza venisse annullata, mentre il 14 per cento non ha un’opinione in merito. (Nys)