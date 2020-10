Municipio Roma XV: benvenuto nella Lega a Mocci, valore aggiunto per partito su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diamo il benvenuto nella Lega del XV Municipio al consigliere Giuseppe Mocci, esponente di lungo corso del centrodestra e già alleato in diverse battaglie sul territorio". Lo dice in una nota Andrea Nardini, coordinatore della Lega in XV Municipio. "Siamo sicuri che l'arrivo di Mocci, e la conseguente nascita del gruppo consiliare locale, sia un valore aggiunto per le innumerevoli istanze e iniziative che il partito già da anni porta avanti nel grande Municipio di Roma nord, nell'interesse dei cittadini. Lavoreremo insieme - conclude - con dedizione, in vista del decisivo appuntamento elettorale con le amministrative". (Com)