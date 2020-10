Spagna: covid, domani comunità Madrid chiederà revoca stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani la comunità di Madrid chiederà formalmente al governo di revocare lo stato di emergenza imposto lo scorso 8 ottobre per tentare di arginare la diffusione del coronavirus in tutta la regione. Secondo la presidente del governo locale, Isabel Diaz Ayuso, infatti, nelle ultime due settimane l'incidenza accumulata di contagi è inferiore ai 500 casi ogni 100 mila abitanti, linea rossa fissata dall'esecutivo per far scattare le misure restrittive. Secondo la regione, il modello che aveva adottato prima della dichiarazione dello stato di emergenza con l'individuazione di 45 aree sanitarie, rispetto alla chiusura perimetrale disposta dal governo, stava già dando "ottimi frutti". (Spm)