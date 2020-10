Covid: bozza Dpcm, massimo dieci persone diverse da nucleo familiare in luoghi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per il contenimento della seconda ondata di contagi da coronavirus, di cui "Agenzia Nova" ha potuto prendere visione, prevede che "nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso ad un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale". Il testo quindi precisa che "per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile". (Rin)