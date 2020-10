Speciale energia: Terna, a settembre consumi elettricità in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre i consumi elettrici italiani sono tornati sui valori di un anno fa, dopo sei mesi di forte contrazione per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha registrato una richiesta di energia pari a 26,6 miliardi di kilowatt/ora (kWh), un dato in linea con quello di settembre del 2019. Lo riferisce un comunicato stampa di Terna. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 36 per cento della domanda, rispetto al 33 per cento del settembre di un anno fa. Nel mese di settembre 2020 la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per il 92,2 per cento con produzione nazionale e per la quota restante (7,8 per cento) dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. In dettaglio, la produzione nazionale netta (24,7 miliardi di kWh) è risultata in aumento del 3 per cento rispetto a settembre del 2019. In crescita le fonti di produzione eolica (+16,3 per cento), idrica (+12,3) e fotovoltaica (+5,1 per cento). In flessione la fonte di produzione geotermica (-3,2), sostanzialmente stazionaria quella termica (-0,1 per cento). (Com)