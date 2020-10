Speciale energia: Svezia, spagnola Siemens Gamesa si aggiudica fornitura di 60 turbine eoliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale spagnola Siemens Gamesa Renewable Energy ha ricevuto un ordine per la fornitura di 60 turbine eoliche al consorzio formato Prime Capital Ag ed Enlight Energy per il parco eolico di Bjornberget, situato nella città di Ange (Svezia), con una capacità totale di 372 megawatt (MW). Lo ha reso noto la società alla Commissione nazionale del mercato dei valori (Cnmv). Con questo progetto, il cui avvio è previsto per il 2022 e che sarà il più grande parco eolico onshore di Siemens Gamesa nei paesi nordici, l'azienda ha accumulato circa 1 gigawatt (GW) di commesse in tutto il mondo. L'amministratore delegato di Siemens Gamesa, Andreas Nauen, ha sottolineato che questo parco eolico "rafforza ulteriormente la partnership con Prime Capital e dimostra la fiducia nella tecnologia della nostra azienda che è leader nel mercato nordico grazie alla sua ineguagliabile affidabilità e competitività". (Spm)