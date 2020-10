Speciale energia: Libia, Unsmil accoglie con favore la ripresa della produzione di petrolio nel giacimento di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha accolto con favore l'annuncio da parte della National Oil Corporation (Noc) di revocare lo stato di forza maggiore dal giacimento petrolifero di Sharara, nella regione meridionale del Fezzan. La ripresa della produzione di petrolio segue un miglioramento della situazione della sicurezza nel campo di Sharara dopo i colloqui sulla sicurezza tenuti a Hurghada, in Egitto. In una dichiarazione, l'Unsmil ha ritenuto che "garantire lo sfruttamento senza ostacoli delle risorse petrolifere libiche e una gestione efficace delle sue entrate petrolifere è un interesse nazionale condiviso". "Questa decisione riflette l'atmosfera costruttiva creata in vista della riconvocazione dei colloqui militari e politici intra-libici dell'Unsmil", ha aggiunto la missione. Sharara si trova a circa 200 chilometri a ovest di Sebha, principale città del Sud libico, ed è gestito dalla joint venture Akakus Oil Operation, che riunisce oltre la Noc, la spagnola Repsol, la francese Total, l’austriaca Omv e la norvegese Statoil, con una produzione massima di circa 315 mila barili al giorno, a fronte di una media nazionale di un milione di barili. La National Oil Corporation ha annunciato la revoca dello stato di forza maggiore, a partire da ieri in seguito a un accordo onorario con le Guardie petrolifere. Queste ultime si impegnano "a porre fine a tutti gli ostacoli che si trova ad affrontare il giacimento di Sharara e ad assicurarsi che non vi siano violazioni della sicurezza, consentendo alla Noc di sollevare lo stato di forza maggiore e avviare la produzione nel giacimento petrolifero di Sharara". (Res)