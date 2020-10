Speciale energia: Sanallah (Noc), necessario tenere compagnia lontana da controversie politche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia), Mustafa Sanallah, ha incontrato a Tripoli gli ambasciatori di alcuni paesi dell'Unione Europea a cui ha sottolineato la necessità di "tenere l'istituzione lontana da eventuali controversie politiche, in quanto colonna portante e unica fonte di reddito". Lo riferisce il sito informativo libico "Al Wasat". E' imperativo che "i proventi del petrolio siano gestiti in modo giusto ed equo a beneficio di tutti, in un modo che garantisca al popolo libico una vita dignitosa, anche per le generazioni future", ha detto Sanallah. Il numero uno della Noc ha aggiunto che l'istituzione "è l'unico organismo responsabile della gestione dell'industria petrolifera nello Stato libico sotto tutti gli aspetti, in termini di esplorazione, produzione, raffinazione, esportazione e commercializzazione, in conformità con la legge sul petrolio e la legislazione libica in vigore”. Sanallah ha sottolineato che la stabilità della Libia e del suo settore petrolifero contribuiscono alla stabilità di tutti i paesi della regione, compresi i paesi dell'Unione Europea, "che hanno forti legami economici con la Libia che si estendono fino a 500 anni". (Lit)