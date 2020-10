Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno, lavoriamo con Azerbaigian per sistemi verifica della tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia e l’Azerbaigian, con la mediazione della Federazione Russa e del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr), stanno discutendo la creazione di meccanismi di verifica per una tregua in Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri armeno Zohrab Mnatsakanyan che oggi si trova a Mosca dove ha incontrato l’omologo russo, Sergej Lavrov. "Ora ci sono alcune consultazioni abbastanza specifiche su questi temi. La nostra dichiarazione congiunta ha espresso che il compito prioritario è garantire un cessate il fuoco e adeguati meccanismi di verifica", ha detto Mnatsakanyan. "Sono in corso delle consultazioni con i rappresentanti del Comitato internazionale della Croce Rossa e tra le parti con il coinvolgimento della Federazione Russa", ha detto Mnatsakanyan. (Rum)