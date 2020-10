Nagorno-Karabakh: Lavrov, non ritardare adozione meccanismi di verifica del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna ritardare l’entrata in vigore dei meccanismi di verifica del cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, dopo un incontro con l’omologo armeno Zohrab Mnatsakanyan a Mosca. “Non dobbiamo ritardare lo sviluppo di tali meccanismi di verifica, si sta lavorando su questo e la Federazione Russa vi sta partecipando. I copresidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce (Francia, Russia e Stati Uniti) stanno fornendo tutta l'assistenza possibile, e il Comitato internazionale della Croce Rossa, con cui siamo in contatto, è pronto ad aderire non appena la situazione sul campo si stabilizzerà ", ha detto Lavrov. (Rum)