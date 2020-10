Covid: Labriola (FI), nuovo dpcm cartina tornasole soluzioni inconcludenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo dpcm è "la cartina tornasole di un Esecutivo che ha sprecato più di sei mesi con annunci e soluzioni inconcludenti senza organizzare il minimo necessario per evitare restrizioni da lager sociale". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Lo dimostra la campagna dell'app immuni partita tardi, che rischia di naufragare di nuovo. Secondo Speranza e il Cts il 75 per cento dei contagi avviene in famiglia perché ci si incontra, questa risposta è troppo semplice e banale da essere digerita dagli italiani intelligenti - sottolinea -. I contagi crescono in famiglia semplicemente per gli errori del Governo, per esempio capienza degli autobus all'80 per cento non controllata da nessuno, non utilizzo delle visiere protettive, oltre a non aver ancora stilato un protocollo di santificazione degli ambienti scolastici, autobus, strade e così via". (segue) (com)