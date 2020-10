Covid: Labriola (FI), nuovo dpcm cartina tornasole soluzioni inconcludenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esecutivo ha dimenticato di creare un sistema di sorveglianza mobile per intervenire e circoscrivere sul nascere i focolai, nascondendosi dietro il Cts che non pagherà per gli errori fatti, per ciò che non si è riuscito ad organizzare - continua -. Speranza si metta in testa che non è colpa degli italiani, non è colpa della movida ma è colpa di un esecutivo che barcolla e si dimena nel buio con l'unico faro del Cts che non può decidere da solo per 60 milioni di italiani. Il Cts ha stilato un crono programma stilato per contagi, ma se i contagi arrivano a 7 mila chiudiamo i bar prima, se arrivano a 8 mila riduciamo la capienza dei bus e così via, o si procede a tentoni? Il Cts ha fatto già troppi danni e unito ad un esecutivo senza coraggio rischia di farne ancora di più. Speranza dica basta, sia serio allarghi il confronto con chi vuole dare il proprio contributo. Basta scegliere le vie brevi, basta dpcm, basta passare a frustare gli italiani per le inadeguatezze del governo, basta passare per le vie che sanno di dittatura", conclude. (com)