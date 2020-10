Nagorno-Karabakh: autorità repubblica non riconosciuta, pronti ad avviare scambio prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per le questioni relative ai prigionieri dell'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh è pronta per iniziare lo scambio dei feriti e dei corpi delle vittime degli ultimi scontri armati con l'Azerbaigian. "Alla luce della dichiarazione adottata il 10 ottobre 2020, con la mediazione della Russia, sul cessate il fuoco, la commissione per lo scambio di prigionieri di guerra si dice di essere pronta a svolgere le attività umanitarie elencate nella dichiarazione congiunta", si legge nella nota della commissione. (Rum)