Roma: a casina Raffaello attivo servizio di doposcuola per bimbi infanzia ed elementari (2)

- Il servizio "è attivo ogni martedì e giovedì pomeriggio - si legge in una nota - , con prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il costo è di 14 euro a bambino o di 7 qualora si opti per una sola fascia oraria. Il doposcuola è organizzato per 3 gruppi, scaglionati di 15 minuti in ingresso e in uscita e divisi per fasce d'età: un gruppo per un massimo di 5 bambini dai 4 ai 5 anni, un gruppo per un massimo di 7 bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria e un gruppo per massimo di 7 bambini delle classi terza, quarta e quinta primaria. Il servizio per ciascun gruppo prevede due momenti distinti: le famiglie possono prenotare un posto per i propri figli per un solo turno o entrambi in base alle proprie esigenze". (segue) (Com)