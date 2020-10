Roma: a casina Raffaello attivo servizio di doposcuola per bimbi infanzia ed elementari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il triage sarà effettuato al momento dell'ingresso in struttura. Ai bambini, per i quali dai 6 anni in su è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica, verrà misurata la temperatura con il termoscanner e igienizzate le mani con il gel. Gli adulti accompagnatori devono garantire sullo stato di salute dei bambini. L'ingresso e l'uscita dei bambini dalla struttura avverranno in maniera scaglionata per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori verranno sanificati quotidianamente. (Com)