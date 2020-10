Nagorno-Karabakh: presidente azerbaigiano Aliyev, pronti a passare a un approccio diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian ha assunto il controllo di alcuni nuovi insediamenti nel Nagorno-Karabakh. È quanto dichiarato in un'intervista all'emittente turca "Haber Global" dal presidente, Ilham Aliev, secondo cui ora ci sono i margini per una transizione verso un approccio diplomatico volto a risolvere il conflitto. Secondo il presidente azerbaigiano, l’accordo trilaterale raggiunto a Mosca da Russia, Armenia e Turchia risponde agli interessi di Baku. “Le questioni umanitaria e politica inserite in questo accordo sono molto importanti”, ha detto Aliyev, impegnandosi a interrompere le offensive armate lungo la linea di contatto. “L’Azerbaigian arriverà a una conclusione del confitto del Nagorno-Karabak. Baku, tuttavia, preferisce farlo in modo pacifico e senza ulteriore spargimento di sangue”, ha detto il capo dello Stato azerbaigiano.(Rum)