Ue: Spada (Assolombarda), non perdiamo tempo su Mes, presentiamo piano e prendiamolo

- "Quando, come imprese, ci troviamo davanti a un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato, non perdiamo tempo: presentiamo un piano di investimento e prendiamo quel prestito". Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante la relazione all'assemblea generale 2020 dell'associazione territoriale di Confindustria in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. "Questo - ha aggiunto - è quello che occorre fare con il Mes, vista l’esigenza e l’urgenza che abbiamo nel nostro Paese di costruire la sanità del futuro. Dobbiamo farlo oggi, non domani o peggio dopodomani". (Rem)