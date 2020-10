Coronavirus: Sciotto (Fapi), il piccolo commercio sta morendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le città italiane si stanno spogliando del piccolo commercio e delle attività artigianali: tante saracinesche dopo la serrata sono rimaste abbassate, questo testimonia la portata della crisi che è irreversibile per le piccole partite Iva. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Al premier Conte e ai ministri del proprio Governo consigliamo di guardarsi intorno, proprio a partire dalla capitale: la situazione è drammatica, il commercio sta morendo", ha detto, sottolineando la necessità di un progetto economico che guardi nella direzione delle piccole imprese, delle partite Iva e dei commercianti. “I bonus, dalle biciclette alle vacanze, non hanno prodotto effetti tanto da rendere l'Italia più povera e vulnerabile", ha concluso.(Com)