Ue: Spada (Assolombarda) da Commissione cambio di passo rispetto a crisi precedente

- "Rispetto al passato, rispetto alla risposto deludente alla precedente recessione, a questa Commissione europea va riconosciuto un cambio di passo". Lo afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante la sua relazione in occasione dell'assemblea generale 2020 all'Hangar di Linate. "Questi mesi – prosegue Spada - hanno dimostrato come non abbia senso minare il progetto europeo, o chiamarsi fuori da esso, mentre l'unica strada è esserne pienamente protagonisti" . (Rem)