Fisco: Gelmini (FI), riforma non ci sarà ma ora stop a sugar e plastic tax

- La riforma del fisco, tante volte annunciata dal ministro dell'Economia Gualtieri e da tanti membri dell'esecutivo giallorosso, non vedrà la luce entro il 2020, e quindi non prenderà il via nel 2021: ormai è chiaro a tutti, anche all'interno della maggioranza. Così in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. “Una cosa, però, è certa: dal primo gennaio partiranno sugar e plastic tax, e almeno su questo il governo dovrebbe prendere un’iniziativa forte e di buon senso”, ha detto, sottolineando che queste nuove tasse vanno immediatamente cancellate. “Forza Italia lo ripete, inascoltata, da mesi: adesso non è più il tempo del rinvio”, ha detto. (Com)