Brasile: coronavirus, superati i 150 mila morti ma cala la media di decessi quotidiani (2)

- Pur essendo il terzo paese al mondo per numero assoluto di contagi, nel paese, la curva delle morti sembra attenuarsi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "G1", la media mobile dei decessi in Brasile negli ultimi 7 giorni è stata di 590, il 14 per cento in meno rispetto al dato registrato nei precedenti 14 giorni. Nel paese il dato non era mai stato inferiore alle 600 morti quotidiane di media dal 10 maggio, a ridosso del picco massimo di contagi e morti. Inoltre dal 14 settembre, l'andamento della media mobile dei decessi è rimasta stabile, ovvero il numero non ha presentato un aumento o una diminuzione significativa rispetto ai 14 giorni precedenti. (Brb)