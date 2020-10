Guinea-Conakry: elezioni, opposizione manifesterà giovedì prossimo contro Condé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fncd), che in Repubblica di Guinea riunisce le forze di opposizione e la società civile, scenderà nuovamente in piazza giovedì prossimo, 15 ottobre, per contestare la modalità in cui si terranno le prossime elezioni presidenziali. L'invito, riferisce "Guinée Matin", è stato diffuso ai sostenitori della piattaforma allo scopo dichiarato di contestare ancora una volta la candidatura del presidente uscente Alpha Condé ad un terzo mandato, nel quadro di un contesto elettorale che fa prevedere disordini e forti contestazioni. Nei giorni scorsi, l'opposizione ha denunciato la difficoltà di diversi suoi candidati a tenere i comizi previsti, accusando il partito di governo - il Raggruppamento del popolo guineano (Rpg) - di voler censurare la loro voce. Su queste note, l'Fncd annuncia per giovedì a Conakry "una nuova giornata di mobilitazione contro la candidatura illegale e illegittima di Alpha Condé per un terzo mandato", precisando che la marcia - intesa come "pacifica e civica" - inizierà dalla rotonda della Gbessia presso la spianata del Palais du Peuple nella capitale. Prevista inoltre la celebrazione delle vittime delle proteste di un anno fa: "per celebrare l'anniversario dell'inizio delle proteste popolari nell'ottobre 2019 e la nostra determinazione a continuare la lotta", si legge nel documento diffuso dalla piattaforma, l'Fndc intende mobilitare nelle strade di Conakry, "più di 1 milione e 500 mila democratici guineani". (Res)