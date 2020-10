Covid: Pisani (M5s), cambio regole quarantena buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento 5 Stelle Pino Pisani, in un post su Facebook, afferma: “in questi giorni assistiamo a un aumento di contagi da Covid-19. Fortunatamente, nonostante non tutti fossero d'accordo, e mi riferisco alla propaganda politica portata avanti dalle opposizioni, questo governo aveva già prorogato lo stato di emergenza. Fortunatamente, questo governo in questi mesi ha potenziato il nostro Servizio sanitario nazionale e raddoppiato i posti in terapia intensiva e sub-intensiva. Fortunatamente questo governo è composto da persone responsabili che hanno come faro la salute dei cittadini, senza la quale non potrà mai esserci nemmeno una ripresa economica degna di questo nome. Fortunatamente fa parte di questo anche una persona preparata e capace come Pierpaolo Sileri, il nostro viceministro della Salute. Pierpaolo è un medico. Pierpaolo ha seguito l'evolversi di questo tsunami e ha studiato l'andamento della pandemia. Ha posto l'accento sull'importanza del contact tracing, ha posto l'accento sull'importanza dei tamponi rapidi. Ha posto nelle scorse settimane l'accento su un'altra questione fondamentale: la quarantena. Il Cts ieri ha cambiato le regole della quarantena". (segue) (com)