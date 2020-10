Covid: Pisani (M5s), cambio regole quarantena buona notizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato eliminato - prosegue - il secondo tampone per i casi positivi che ne faranno uno solo a fine quarantena. E per i contatti stretti la quarantena passa da 14 giorni a 10, con un unico tampone da fare al termine. Le conoscenze acquisite in questi mesi ci dicono che questa è la strada giusta. Sostanzialmente, infatti, oggi sappiamo che il periodo di contagiosità inizia 48 ore prima della comparsa dei sintomi e ha il suo picco nei primi giorni e che l'incubazione del Covid-19 è di circa 4-7 giorni. Partendo da questi presupposti per i contatti diretti di una persona positiva è inutile restare in casa 14 giorni, ne bastano dieci al termine dei quali si farà un tampone. In caso di negatività si tornerà alla propria vita normale. Sono ragionamenti già fatti dalla comunità scientifica internazionale, già fatti dall'Oms, che in altri Paesi europei stanno già attuando. Diminuire la quarantena, fare più tamponi, un uso costante delle mascherine, il distanziamento sociale sono le armi su cui puntare". (com)