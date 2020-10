Imprese: Gentiloni, non sottovaluterei contributo dato dall'Ue per crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io non sottovaluterei il contributo che l'unione europea ha dato fin qui". Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, commissario Ue all'economia durante il suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda in corso a Linate, parlando degli aiuti all'aziende dati dall'Ue. Una delle imprese fatte è stata quella di "ritrovare l'Europa e in un certo senso di farci di nuovo riconoscere dall'Europa come uno dei grandi paesi fondatori - ha precisato Gentiloni - abbiamo nelle prime settimane della crisi preso delle decisioni europee che hanno reso possibile la reazione immediata che ha contenuto l'impatto della crisi. Abbiamo sospeso le nostre regole di bilancio consentendo ai paesi di spendere". Gentiloni ha poi ricordato anche gli interventi della "Bce con i suoi programmi sulla pandemia". "Poi abbiamo deciso di emettere debito comune per finanziare obiettivi comuni, la fatica è quotidiana perché le difficoltà sono notevoli". "Nella crisi finanziaria precedente l'Unione europea ha reagito in quattro anni - ha aggiunto Gentiloni - e ha reagito in un modo che ancora adesso viene molto discusso, qui invece abbiamo uno sforzo comune, riguarda tutti i paesi, certamente alcuni paesi riceveranno circa la metà di questo finanziamento europeo, quindi sarà una continua fatica quella di portare a compimento questa operazione".(Rem)