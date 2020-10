Governo: Schifani (FI), taglia tempi in Aula ma fa scadere decreti attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra la narrazione degli interventi messi in campo per far fronte alla pandemia e la realtà vissuta dai cittadini c'è una discrasia evidente. I motivi sono molteplici ma un dato meglio di altri rende l'idea: su 252 provvedimenti attuativi necessari a dare corpo alle misure introdotte, ne sono stati emanati appena il 30%. Molti sono destinati a scadere senza aver mai visto la luce. Ciò significa che tanti interventi annunciati con grande enfasi, che avrebbero dovuto costruire l'architettura della reazione ai contraccolpi del Coronavirus, rimarranno lettera morta". Lo afferma, in una nota, il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani. "A questa già corposa schiera di mancate promesse si aggiungono ora gli 84 decreti attuativi del Dl Agosto. Una situazione che appare ancor più paradossale considerando il ricorso, sistematico e intransigente, del governo alla decretazione d'urgenza. Se da un lato si forzano i tempi del dibattito parlamentare attraverso decreti e voti di fiducia, compromettendo i diritti delle opposizioni e la loro possibilità di contribuire a migliorare i testi, dall'altro questa fretta sparisce all'improvviso quando si tratta di passare ai fatti", conclude.(com)