Imprese: Spada (Assolombarda), contro la mafia serve una vera regia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura d'impresa è la responsabilità per la legalità. E stare in prima linea nell'azione contro la mafia, che ha ancora oggi un'allarmante attualità. Su questo tema dobbiamo rafforzare il nostro impegno, con tutti gli attori sociali ed economici che hanno a cuore la libertà". Lo afferma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, durante la sua relazione in occasione dell'Assemblea Generale 2020 all'Hangar di Linate. "E con una vera regia europea – sottolinea Spada - perché la mafia oggi non conosce confini . Infine, dobbiamo far sentire la nostra voce contro gli inaccettabili fenomeni di intimidazione e la deriva violenta verso le imprese. Per questo - ha rimarcato - ci tengo a manifestare la mia solidarietà Marco Bonometti, Giuseppe Pasini e Stefano Scaglia davanti alle minacce. Nessun imprenditore della Lombardia deve sentirsi solo", ha chiosato il numero uno della più grande associazione territoriale di Confindustria. (Rem)