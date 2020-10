Francia: regione dell'Ile-de-France, il 17 per cento dei test positivi al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione parigina dell'Ile-de-France il 17 per cento delle persone testate per il coronavirus risultano positive, è un dato mai raggiunto prima. Lo ha detto ai microfoni delle emittenti "Rmc" e "BfmTv" il direttore dell'Agenzia regionale della salute, Aurélien Rousseau. Il dirigente ha affermato che con 474 persone positive al Covid-19 è stato superato il 42 per cento dei letti occupati nei reparti di rianimazione. Ci sono "più di 1.480 persone nei letti di ricovero convenzionale, 672 nelle cure di osservazione e di riadattamento e circa un centinaio nei letti di psichiatria", ha aggiunto Rousseau. "Sappiamo quello che succederà nei prossimi quindici giorni", ha poi detto il direttore, sottolineando che ci saranno "più casi gravi".(Frp)