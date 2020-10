Omicidio Sacchi: investigatore riferisce in aula, un vano con droga nell'auto di Pirino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vano contenente calzini, polvere bianca e bustine di plastica oltre ad un bilancino di precisione è stato trovato dagli agenti della polizia scientifica sulla Smart sequestrata a Paolo Pirino, imputato per l'omicidio di Luca Sacchi nella notte tra il 23 e 24 ottobre ai Colli Albani di Roma. Lo ha detto il maresciallo dei carabinieri che ha effettuato l'esame sull'auto nel corso del processo in corso in corte d'assise a Roma. (Rer)