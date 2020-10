Romania: ai domiciliari per 30 giorni l'ex dell' Ufficio nazionale anti-riciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arresti domiciliari per 30 giorni per l'ex presidente dell'Ufficio nazionale per la prevenzione e contrasto al riciclaggio del denaro di Romania, Laurentiu Baranga, accusato dai procuratori di aver fatto uso di titoli di studio falsificati. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Gli inquirenti indicano che il danno arrecato alle istituzioni presso le quali ha lavorato Baranga supera i 100 mila euro. L'ex funzionario si è dimesso dall'incarico assunto lo scorso mese, in seguito all'accusa di aver falsificato il diploma di maturità, conseguito all'età di 32 anni. Il premier liberale Ludovic Orban ha dichiarato di non essere stato informato su questi titoli di studio falsi, e che gli iter per la nomina di Baranga avevano rispettato tutte le procedure di valutazione vigenti. Il presidente ad interim del Senato, il socialdemocratico Robert Cazanciuc, ritiene che il premier debba dimettersi, in quanto avrebbe nominato un falsificatore in un incarico destinato a controllare le transazioni finanziarie della Romania. (Rob)