Nagorno-Karabakh: l'Azerbaigian apre alla via diplomatica, l'Armenia chiede garanzie sulla tregua

- L’Azerbaigian ha assunto il controllo di alcuni nuovi insediamenti nel Nagorno-Karabakh. È quanto dichiarato dal presidente, Ilham Aliev, secondo cui ora ci sono i margini per una transizione verso un approccio diplomatico volto a risolvere il conflitto. Secondo il presidente azerbaigiano, l’accordo trilaterale raggiunto a Mosca da Russia, Armenia e Turchia risponde agli interessi di Baku. “Le questioni umanitaria e politica inserite in questo accordo sono molto importanti”, ha detto Aliyev, impegnandosi a interrompere le offensive armate lungo la linea di contatto. “L’Azerbaigian arriverà a una conclusione del confitto del Nagorno-Karabak. Baku, tuttavia, preferisce farlo in modo pacifico e senza ulteriore spargimento di sangue”, ha detto il capo dello Stato azerbaigiano.Il ministro degli Esteri armeno, Zohrab Mnatsakanyan, durante una conferenza stampa congiunta al termine di un incontro con l’omologo russo, Sergej Lavrov, ha insistito sulla necessità di fissare meccanismi di verifica del cessate il fuoco nell'area. "Continuiamo a ricevere informazioni sul fatto che l'Azerbaigian non sta rispettando i suoi obblighi in materia di cessate il fuoco. Vorrei sottolineare l'importanza di introdurre meccanismi di verifica che contribuiranno a garantire che il cessate il fuoco sia rispettato", ha detto il ministro armeno. Secondo Mnatsakanyan, le forze aeree azerbaigiane hanno attaccato più di 120 città e villaggi nel Nagorno-Karabakh, inclusa Stepanakert, la più grande città della regione. “Il ruolo della Russia è molto importante per quanto riguarda il cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh”, ha affermato il ministro armeno. Dopo dieci ore di colloqui nella notte fra venerdì e sabato i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, grazie alla mediazione russa, hanno raggiunto un accordo sul cessate il fuoco nella regione che, tuttavia, è durato circa 12 ore.(Res)