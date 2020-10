Ue: von der Leyen, Regioni e città al centro Next Generation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni e le città saranno al centro del Next Generation Eu. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, partecipando in videoconferenza alla sessione di apertura dell'edizione di quest'anno della Settimana europea delle Regioni e delle città. Nelle sue osservazioni, la presidente ha sottolineato che "i governi locali e regionali hanno il polso della situazione dei cittadini europei" perché non solo aiutano "a risolvere piccoli problemi quotidiani, ma anche a padroneggiare le grandi sfide del nostro tempo" e "il coronavirus è uno di quelli". Le autorità locali "erano la prima linea di difesa quando la crisi ha colpito", ha ricordato von der Leyen. La presidente ha sottolineato che "le regioni e le città saranno al centro di Next Generation Eu" e che "tutti i cittadini europei hanno lo stesso diritto alla salute". Von der Leyen ha spiegato che "le risorse di Next Generation Eu mireranno quindi "alla resilienza dei nostri sistemi sanitari. I fondi europei consentiranno investimenti in nuovi ospedali, attrezzature migliori e sistemi sanitari più forti, non solo nelle grandi città ma anche nelle regioni più remote". (segue) (Beb)