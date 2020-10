Ue: von der Leyen, Regioni e città al centro Next Generation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente von der Leyen ha sottolineato il ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali nello sforzo di ripresa e ha esortato al loro coinvolgimento sin dall'inizio nella preparazione dei piani di ripresa nazionali. "Next Generation Eu riparerà il nostro tessuto sociale e risanerà i bilanci in tutta Europa. E mentre lo facciamo, avanziamo rapidamente verso un futuro verde, digitale e resiliente. Vogliamo utilizzare questi investimenti non solo per riavviare l'economia. Vogliamo utilizzarli anche per migliorare l'aria che respiriamo nelle nostre città o per aiutare le piccole imprese ad adottare le soluzioni digitali. E per tutto questo, le amministrazioni locali devono essere al posto di guida", ha aggiunto. (Beb)