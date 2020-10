Roma: assessora Infrastrutture, rimessa a nuovo pista ciclabile lungo fiume Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, in un post su Facebook spiega i dettagli dell'intervento che hanno portato alla riqualificazione della pista ciclabile che corre lungo il fiume Aniene, tra via Valsolda e via di Ponte Salario. "È un bel percorso immerso nel verde e nella natura, che ora è finalmente rimesso a nuovo - scrive Meleo -. La riqualificazione del manto e della relativa segnaletica a terra, realizzata dal dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale e coordinata dall’assessorato, ha interessato circa 4 chilometri di pista. Qui abbiamo eliminato il vecchio asfalto - aggiunge l'assessora - che in molti tratti era ormai inesistente o costellato da buche o avvallamenti, rifatto completamente la segnaletica a terra, utilizzando vernice rossa in particolare nel tratto tra ponte Tazio, largo Valsolda e ponte delle Valli, per aumentare gli standard di sicurezza. Abbiamo poi coordinato gli sfalci con il servizio giardini per la rimozione del verde ad altezza uomo e lo sfalcio delle aree circostanti la pista. Il risultato - conclude Meleo - è che la pista si è ripopolata in pochissimo tempo di persone a passeggio, sportivi e ciclisti. Un bel risultato che ora andremo a potenziare anche con un progetto di illuminazione pubblica. Un grazie al dipartimento per i lavori fatti". (Rer)