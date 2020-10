Roma: Rossi-Piconi (Ugl), 2.500 addetti pulizie scuole senza certezze, Comune nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2016 Roma Capitale "ha ideato una gara d'appalto a doppio oggetto (51 per cento Roma Capitale e 49 per cento privato) per i lavoratori addetti alle pulizie delle scuole e che è stata indetta nel 2020 e vinta da Roma Multiservizi". Così Mauro Piconi, segretario della Federazione Ugl igiene ambientale, al quale fa eco Ermenegildo Rossi, segretario Ugl di Roma e Provincia. "'Il Comune, di contro - aggiungono - ha considerato illegittima la vittoria: così avrebbe oltre il 70 per cento dell'intero appalto, essendo l'azienda vincitrice partecipata al 51 per cento da Ama. Lo stesso Comune ha poi riproposto la gara che è stata vinta dal Consorzio nazionale servizi; a questo punto Roma Multiservizi ha fatto ricorso al Tar e al Consiglio Di Stato; quest'ultimo, lo scorso 16 settembre, ha dichiarato legittima la vittoria di Roma Multiservizi e, per far fronte all'espletamento del servizio, Roma Capitale ha dovuto prorogare l'appalto a quest'ultima fino 31 dicembre 2020". (segue) (Com)